E-Ladesäulen in Sersheim in Betrieb

Sersheim (p). Die Ver- und Entsorgungsgesellschaft Sersheim (VES) sorgt mit den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen für die Energieinfrastruktur in Sersheim. Jetzt wurden zwei E-Ladesäulen in der Parkgarage, Ausfahrt Rathaus in Betrieb genommen. Ein Gang aufs Rathaus, ein kurzer Einkauf oder Aufenthalt in Sersheim kann somit gleich zum Aufladen des Fahrzeugs genutzt werden. Mit einer E-Ladekarte von den Stadtwerken oder E-Lade Netz kann Strom getankt werden. Bürgermeister Jürgen Scholz, der selbst E-betrieben unterwegs ist, weihte die Anlage ein. Im Parkhaus kann der Parkplatz zwei Stunden kostenlos genutzt und dabei geladen werden.

Auch die Gemeinde Sersheim will die E-Mobilität fördern, weshalb gemeinsam mit der VES weitere Ladestationen im Bereich des P+R-Parkplatzes am Bahnhof aber auch im Bereich des Marktes und an der Sport- und Kulturhalle anboten werden sollen. Die Vorbereitungen laufen hierzu bereits an.