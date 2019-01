Drucken Eine große Runde Bewohner, Angehörige, Mitarbeiter und Ehrenamtliche konnte Hausdirektorin Kerstin Zerrenner kürzlich beim Neujahrsempfang im Haus am Schlösslesbrunnen in Sersheim begrüßen. Zerrenner freute sich, dass so viele gekommen waren und begann ihre Rede mit der Jahreslosung... »