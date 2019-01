Der Besuch ist „wie ein Urlaub bei Freunden“

Von Uwe Bögel

Etrusker und Römer, Adria und Appenin, Vino und Cappuccino, Pasta und Panacotta, Verdi und Puccini: Italien wird zurecht auch ehrenvoll als „il bel paese“, das schöne Land, bezeichnet. Beim Neujahrsempfang des Landkreises Ludwigsburg gestern Abend im Landratsamt stand die italienisch-deutsche Freundschaft im Mittelpunkt.

Sersheim. Im Jahr 1957 gehörte Italien zu den sechs Gründungsmitgliedern der Europäischen Union. Beim Neujahrsempfang im Ludwigsburger Kreishaus, bei dem Landrat Rainer Haas viele Hundert Gäste begrüßte, standen der europäische Gedanke und die überragende Bedeutung des friedlichen und freundschaftlichen Zusammenlebens in Europa im Mittelpunkt. Der Landkreis Ludwigsburg pflegt seit 15 Jahren seine Freundschaft mit der Provinz Bergamo – aber auch mehrere Kommunen im Landkreis haben italienische Partner. Ein Paradebeispiel ist hier die „gemellaggio“, die Partnerschaft, zwischen Sersheim und Canale, die bereits offiziell seit 1984 besteht.

Aber erste Berührungspunkte und Kontakte zwischen den beiden Kommunen mit jeweils 5500 Einwohnern gab es schon zehn Jahre zuvor. 1974 begann alles mit dem Besuch von Horst Krauter bei seinem Geschäftskollgen Peppe Nizza in Canale. Der damalige Bürgermeister Piero Bracco schrieb einen ersten Brief an den damaligen Bürgermeister von Sersheim, Walter Hilvert, der von Silvana Grau übersetzt wurde. Bürgermeister Peter Noak konnte dann die Partnerschaft begründen und ausbauen. Mitte der 80er-Jahre kam der Gedanke auf, die Freundschaft um einen weiteren Baustein zu erweitern. Die Idee des Biotoptranfers war geboren. Mit Claus-Peter Hutter, Leiter der Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg, konnte ein kompetenter Mitstreiter gewonnen werden. Der Lohn für beide Gemeinden war letztendlich die Verleihung der Europafahne durch Bundesumweltminister Klaus Töpfer.

Im Laufe der Jahrzehnte hat es die Partnerschaft in die Herzen der Menschen geschafft, viele persönliche Freundschaften sind entstanden. „Man ist nicht mehr fremd, wenn man nach Canale kommt“, sagt der Sersheimer Bürgermeister Jürgen Scholz. Wenn er in den Straßen der Partnerstadt im Gebiet Roero zwischen Turin (40 Kilometer), Alba (15 Kilometer) und Asti (20 Kilometer) unterwegs ist, wird er erkannt. Das 720 Kilometer entfernte Canale sei wie eine Wohlfühloase, ein „Urlaub bei Freunden“. Und zu Besuch beim Luggelesfest in Sersheim oder dem Pfirsichfest in Canale sind dann nicht nur die Delegationen, die inzwischen auf 80 bis 100 Personen angewachsen sind, sondern es gibt unter dem Jahr zahlreiche private Kontakte oder Reisen. Einige Canaleser können deutsch, einige Sersheimer sprechen italienisch. „Auch ich habe gewisse italienische Grundkenntnisse“, sagt Scholz.

Ansonsten geht die Verständigung über Englisch. „Bei entsprechendem Weinkonsum geht sowieso alles von selbst“, wissen die Sersheimer, die schön öfters in der Region Piemont waren. „Die Norditaliener sind uns ziemlich ähnlich“, analysiert Jürgen Scholz die lang anhaltende Partnerschaft. „Sie sind fleißig, gelten als Motor der Wirtschaft.“ In der Mentalität zu schaffen, „kommen sie uns sehr nahe“. Dazu komme bei ihnen noch ein badischer und französischer Touch zu leben und nicht so planend zu sein.

Bei Besuchen in Canale ist der Hotspot das Restaurant Leon d’Oro mit der Inhaberin Ilaria Arduino. Das Urgestein der Gemeindepartnerschaft hat bereits die Sersheimer Bürgermedaille im Beutelkasten der Fessler Mühle bekommen. Hier finden auch immer die Canaleser Menüs statt. Wolfgang Fessler fährt dazu extra in die Provinz Cuneo und holt dafür Lebensmittel und Wein.

Mit Unterstützung von Claus-Peter Hutter haben die Sersheimer auch ein Wirtschaftskonzept für Canale umgesetzt. „Wir haben quasi einen schlafenden Riesen geweckt“, so die Formulierung von Bürgermeister Scholz. Mit dem Tourismus in Piemont, dem Essen und Trinken, sei eine Karte erfolgreich gezogen worden.

Mit Enrico Faccenda ist in Canale der vierte Bürgermeister im Amt, den Jürgen Scholz in seiner Sersheimer Amtszeit kennt. Faccenda, einer der größten Weinproduzenten am Ort, macht den Verwaltungsjob im Nebenamt. Im Mai sind in Canale Wahlen. Scholz, der Ehrenmitglied im Canaleser Fotoclub ist: „Wie ich gehört habe, will er nicht wieder zur Wahl antreten. Dann lerne ich wohl den fünften Bürgermeister aus Canale kennen.“