Das Unheil nimmt seinen Lauf

Von Stefan Friedrich

Mit einem Blick hinter die Kulissen des Rathausalltags hat das Theaterensemble des Musikvereins Sersheim am Samstagabend wieder mehrere Hundert Besucher in die Sersheimer Sport- und Kulturhalle gelockt. Auf dem Programm stand „Auf Amts-Wegen“, eine Komödie in drei Akten.

Sersheim