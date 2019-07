Mit der Kutsche wurde Hans-Joachim Sinnl gestern zum Vaihinger Rathaus chauffiert, wo der Schulleiter des Friedrich-Abel-Gymnasiums noch einmal in den Ruhestand verabschiedet wurde. So wurde auch der Flößertanz aufgeführt. In der Kutsche unter anderem mit dabei: Ehefrau Rita (Zweite von rechts) sein Vorgänger Volker Zimmermann (links) und der ehemalige Konrektor Bernd Knapper (rechts). Foto: Arning