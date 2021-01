Von Michaela Glemser

Sersheim. Die 7-Tage-Inzidenzwerte gehen auch in der Mettertalgemeinde stetig nach unten, wie Bürgermeister Jürgen Scholz in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Sersheim mitteilte. „Die Maßnahmen des Lockdowns scheinen zu wirken. Die Disziplin bei der Einhaltung der Maßnahmen ist in unserer Gemeinde