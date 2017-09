Autofahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß

Nach dem schweren Unfall zwischen Löchgau und Erligheim mit zwei Toten gab es gestern Mittag ein weiteres Todesopfer auf den Straßen des Landkreises Ludwigsburg. Gegen 11.15 Uhr ist es am Donnerstag auf der Landesstraße 1125 zwischen Sachsenheim und Sersheim zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Beteiligter tödlich verletzt wurde. Ein 56 Jahre alter Lkw-Lenker fuhr in Richtung Sersheim und schätzte die Geschwindigkeit einer vorausfahrenden Piaggio Ape vermutlich falsch ein. Er fuhr auf Höhe des Porsche-Lagers auf das dreirädrige Rollermobil auf, das durch die Wucht des Aufpralls nach rechts abgewiesen wurde und von der Fahrbahn abkam. Mutmaßlich versuchte der 56-Jährige gleichzeitig nach links auszuweichen, wodurch er auf die Gegenspur kam. Dort prallte der Lastwagen frontal in einen entgegenkommenden Ford. Der 63 Jahre alte Ford-Fahrer wurde so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Der 76-jährige Fahrer des Rollermobils wie auch der Lkw-Lenker erlitten leichte Verletzungen und wurden ebenfalls vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Schaden: etwa 33 000 Euro geschätzt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Sachsenheim, Oberriexingen und Vaihingen waren mit 60 Wehrleuten und neun Fahrzeugen vor Ort. Ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme war die Straße gesperrt.