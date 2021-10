Auto kollidiert mit Pedelec

Sersheim (p). Eine 54-jährige Pedelec-Fahrerin ist am Samstag auf der Kreisstraße 1638 verunglückt. Die Frau war gegen 18 Uhr von Sersheim in Richtung Hohenhaslach unterwegs. Hinter ihr fuhr ein 20-Jähriger in einem VW Passat in