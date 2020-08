Ausweichmanöver mit Folgen

Sersheim/Hohenhaslach (p). Nach einem Unfall am Sonntag gegen 20.40 Uhr auf der Kreisstraße 1638 zwischen Sersheim und Hohenhaslach sucht das Polizeirevier Vaihingen unter der Telefonnummer 0 71 42 / 94 10 noch Zeugen. Ein 27-jähriger Opel-Fahrer, der in Richtung Sersheim unterwegs war, leitete vermutlich aufgrund eines Rehs eine Vollbremsung ein und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet mehrfach in den Grünstreifen, wodurch das Auto so stark beschädigt wurde, dass es abgeschleppt werden musste.