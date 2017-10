Sersheim (p). Vermutlich aufgrund einer porösen Gasleitung ist am Mittwoch gegen 12.45 Uhr an einem Heizofen in einem Wohnhaus in der Unterriexinger Straße in Sersheim ausströmendes Gas aus einer Gasflasche in Brand geraten. Der 73 Jahre alte Bewohner des

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen