Sersheim (p). An zwei am Fahrbahnrand der Vaihinger Straße in Sersheim abgestellten Transportern eines Paketdienstes hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Mittwoch zwischen 22 und 4.15 Uhr jeweils alle vier Reifen zerstochen. Das Polizeirevier Vaihingen, Telefon 0 70 42 / 94 10, bittet um sachdienliche Hinweise.