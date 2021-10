Drucken SERSHEIM (mig). Die Parksituation am Wendehammer vor der Hofäckerschule in der Wilhelm-Hauff-Straße in Sersheim ist nach Ansicht der Verantwortlichen der Gemeindeverwaltung unübersichtlich und nicht geordnet. „Es sieht dort ein wenig wild aus. Das soll in Zukunft anders... »