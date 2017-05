Schmierereien nun auch in Vaihingen

Vaihingen (p/red). Vermutlich ein und derselbe Täter hat in der Nacht zum Donnerstag in der Stuttgarter Straße und der Tafingerstraße in Vaihingen sein Unwesen getrieben. Wie die Polizei mitteilt, besprühte der Unbekannte in der Stuttgarter Straße die Außenfassade eines Gebäudes mit silberner Farbe. Ähnliche Buchstabenkombinationen und Zeichen hinterließ er auf einem Linienbus, der in der Tafingerstraße auf dem Gelände einer Firma stand. Ob die Tat mit den Schmiererein in Horrheim (die VKZ berichtete) in Zusammenhang steht, kann die Polizei derzeit nicht sagen.

Allerdings könnten die Zeichen, die in Vaihingen gesprüht wurden, eher in das linke Spektrum zeigen, teilt eine Sprecherin mit. Man sei sich darüber aber nicht sicher, zumal die Schmierereien mitunter schwer zu lesen waren. Unter anderem wurden Hammer und Sichel aufgesprüht sowie die Buchstaben AFS und STuna, wobei man sich bei Letzterem nicht sicher ist, da die Buchstaben nicht zweifelsfrei zu erkennen waren.

Der Gesamtsachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Zeugen, denen Verdächtiges auf gefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Telefon 07042/941-0, in Verbindung zu setzen.