Schloss Kaltenstein wird zum Hotel

Nach langen Vorbereitungen scheint die Zukunft des Vaihinger Wahrzeichens in trockenen Tüchern zu sein: Bei einem offiziellen Termin soll in der kommenden Woche der Pachtvertrag für Schloss Kaltenstein unterzeichnet werden, wie die VKZ am Dienstagmorgen aus dem Landesfinanzministerium erfahren hat. Pächter wird der Pforzheimer Unternehmer Wolfgang Scheidtweiler, der in dem seit Jahren leerstehenden Denkmal hoch über der Stadt in ein Hotel mit 60 bis 80 Zimmern und Gastronomie einrichten wird. Am Konzept dafür war zwei Jahre lang gearbeitet worden. Mehr dazu steht morgen in der VKZ. (clar)