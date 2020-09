Zwei Vögel kann die Feuerwehr nicht mehr retten

Häfnerhaslach (ub). Ein Schaden von 50 000 Euro entstand bei einem Wohnungsbrand in einem Zweifamilienhaus in der Häfnerstraße in Häfnerhaslach am Samstagmittag kurz nach 13 Uhr. Mehrere Hausbewohner des Zweifamilienhauses hielten sich in der Garage auf und bemerkten Rauch aus der Wohnung im ersten Obergeschoss, weshalb sie die Integrierte Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg verständigten. Die eintreffenden Rettungskräfte stellten eine starke Rauchentwicklung aus dieser Wohnung fest. „Als wir eintrafen, sah man offenes Feuer am Fenster“, so der Einsatzleiter. Zum Zeitpunkt des Brandes hielten sich keine Personen im Haus auf.

Durch den raschen Löschangriff der Feuerwehren aus dem Kirbachtal und Vaihingen – hier rückte die Drehleiter an – konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindert werden, dennoch brannten drei Zimmer in der Wohnung vollständig aus. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei brach das Feuer im Wohnzimmer aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Von der Feuerwehr konnten zwei Vögel gerettet werden, zwei Vögel starben bei dem Brand.

Die Wohnung im ersten Obergeschoss ist noch zum Teil bewohnbar, die Wohnung im zweiten Obergeschoss wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehren hatten neun Fahrzeuge mit 70 Feuerwehrkräften, der Rettungsdienst einen Rettungswagen mit zwei Rettungskräften und das Polizeipräsidium Ludwigsburg vier Streifenbesatzungen eingesetzt. Die Häfnerstraße war im Bereich des Brandortes gesperrt, eine örtliche Umleitung war eingerichtet.