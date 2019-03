Von Uwe Bögel

Für die Kinder am Straßenrand sind die zotteligen und lärmenden Gestalten Furcht einflößend. Da helfen auch keine gereichten Krapfen oder winkende Hände. Die Urzeln brachten am Samstag im Kirbachtal und in Sachsenheim wieder närrische Stimmung auf die Straßen und Gassen