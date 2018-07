Leckerer Wein, edle Brände und Einblicke in die Schafhaltung – das alles wurde am Sonntag bei der Gläsernen Produktion der Weingärtnergenossenschaft Ochsenbach-Spielberg-Häfnerhaslach am vergangenen Wochenende geboten. Die WG der drei Sachsenheimer Stadtteile ist klein, aber fein: Rund zehn Hektar Rebfläche

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen