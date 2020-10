Drucken Fahrer türmt nach Unfall Markgröningen (p). In der Straße Bruckmühle in Markgröningen hat sich am Montag zwischen 6 und 6.15 Uhr eine Unfallflucht ereignet, zu der die Polizei nun nach Zeugen sucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte... »