Vortrag über Flucht und Vertreibung

Sachsenheim (p). Prof. Dr. Reinhold Weber referiert heute um 19 Uhr im Sachsenheimer Kulturhaus über Flüchtlinge und Vertriebene im deutschen Südwesten. Auf bis in die vergangenen Jahrhunderte zurückgreifende historische Beispiele gestützt, gibt der Referent in seinem bebilderten Vortrag Einblicke in

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen