Hohenhaslach (p). Wegen sogenannter Umschlussarbeiten in der Klingenstraße muss die Trinkwasserversorgung in Teilen von Hohenhaslach abgestellt werden. Das teilt die Stadtverwaltung Sachsenheim mit. Die Unterbrechung findet statt am Sonntag (21. März) zwischen 8 und 16 Uhr. In diesem Zeitraum wird

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen