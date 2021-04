Sachsenheim (p). Ein Schaden von etwa 2000 Euro ist das Resultat einer Unfallflucht am Samstag auf einem Einkaufsmarktparkplatz in der Sersheimer Straße in Sachsenheim. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte zwischen 12.30 und 13 Uhr vermutlich beim Ausparken einen links danebenstehenden Audi. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0 70 42 / 94 10.