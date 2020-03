Das künftige Verteilzentrum der Post DHL Group auf dem „Perfekten Standort“ nimmt Formen an. Im Sommer soll der Neubau am Kreisverkehr im Dreieck zwischen Vaihingen, Ensingen und Kleinglattbach fertig sein. Das Zustellzentrum wird wie bisher für Vaihingen, Enzweihingen, Pulverdingen, Riet, Hochdorf, Eberdingen, Nussdorf, Aurich, Roßwag, Kleinglattbach, Ensingen, Horrheim, Gündelbach und Oberriexingen zuständig sein. Betreut werden 34 Bezirke. Der bisherige Zustellstützpunkt an der Ecke Hans-Krieg-Straße/Franckstraße in Vaihingen wird aufgegeben. Foto: Arning