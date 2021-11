Gerade in Zeiten der Pandemie wird deutlich, wie sehr Kinder und Jugendliche Bewegung brauchen. Die Kirbachschule in Hohenhaslach als Bildungseinrichtung mit einem sport- und bewegungserzieherischen Schwerpunkt will diesem Drang nach körperlicher Aktivität besonders nachkommen. Dafür hat Sportlehrerin Verena Gebre Spiele-

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen