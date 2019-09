Sersheimer erringen Pokal

Drucken Sachsenheim (p). Manege frei, heißt es am Freitag (27. September) um 15 Uhr im Kinderhaus Mobile in Sachsenheim. Das Kindertheater findet im Rahmen des Sachsenheimer Kulturprogramms in Kooperation mit dem Familienzentrum statt. Alle großen und kleinen Zuschauer... »