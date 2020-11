Drucken SACHSENHEIM. 1,56 Millionen Euro an ordentlichen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt, 8,72 Millionen Euro an Einzahlungen aus Investitionen und 6,56 Millionen Euro an Auszahlungen im Finanzhaushalt: Das sind die finanziellen Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2021... »