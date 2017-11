Drucken Häfnerhaslach (p). Am Freitag (10. November) findet im Rahmen der Kleinkunstbühne „Mundart und Musik“ des Schwäbischen Albvereins in Häfnerhaslach die 13. Mundartveranstaltung statt. Pius Jauch, 1983 in Rottweil geboren, ist für sein virtuoses Spiel mit Gitarre, Hochsprache... »