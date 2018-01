Rauchgasvergiftung nach Schuppenbrand

Sachsenheim. (p). Eine aufmerksame Anwohnerin verhinderte am Freitag Schlimmeres. Die Frau hatte der Polizei gegen 14.15 Uhr mitgeteilt, dass in der Zeppelinstraße in Sachsenheim ein Wohnhaus brenne. Vor Ort stellte sich für die Rettungs- und Ordnungskräfte zwar heraus, dass

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen