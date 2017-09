Rätschenkrach unter dem Regenschirm

Sachsenheim (ub). Mit dem „Summer“ war es am Samstagabend eher nichts: Bei Dauerregen und kühlen Temperaturen wurde vor dem Wasserschloss das 17. Sachsenheimer Summer Special eröffnet, das Kunst, Genuss und Shopping vereint. Das Fest vom Wochenende hat dabei drei Standbeine: der Kunsthandwerkermarkt, das Weindörfle und der verkaufsoffene Sonntag.

Die Idee für das gemütliche Fest hatte im Jahr 2000 Gisela Zimmermann. „Ich wollte etwas schaffen, wo man sich unterhalten kann, man sich trifft.“ Und die Weingärtner und der Bund der Selbstständigen waren schnell an Bord.

Am Wochenende kamen 45 Kunsthandwerker und Selbstvermarkter – teilweise aus Österreich, Freiburg und Krefeld –, um ihre Produkte anzubieten. Möbel aus Barriquefässer konnte der Liebhaber hier genauso finden wie eine Biomandelmanufaktur. „Normalerweise hätten wir am Samstag bis 20 Uhr geöffnet, aber durch den Regen kommt niemand mehr“, sagte Organisatorin Gisela Zimmermann bei der offiziellen Eröffnung des´Festes kurz nach 18 Uhr vor dem Wasserschloss. Sachsenheims Bürgermeister Horst Fiedler, die Württembergische Weinkönigin Andrea Ritz, Silvia Körner vom BdS und Gisela Zimmermann gaben unter dem Krach der Wengerträtschen den Startschuss für die Veranstaltung. Im Weindörfle hatten die Sachsenheimer Wengerter über 100 verschiedene Weine und Sekte im Angebot. Aber ohne Regenschirm war an diesem Abend der Weingenuss nicht möglich. Gestern gab es beim Schlendern über den Kunsthandwerkermarkt oder durch die Geschäfte beim verkaufsoffenen Sonntag – unterwegs war auch wieder ein kostenloser Oldtimer-Pendelbus – doch mehr trockene Phasen für die Besucher.