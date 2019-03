Radfahrer attackiert Frau

Mühlacker (p). Eine 49-jährige Frau ist am Donnerstagmorgen in der Bahnhofsunterführung in Mühlacker von einem bislang unbekannten Radfahrer angegriffen und leicht verletzt worden. Gegen 9.30 Uhr befand sich die Geschädigte in der Bahnhofsunterführung, als ihr