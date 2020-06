Polizei sucht nach rotem Auto

Hohenhaslach (p). Das Polizeirevier Vaihingen sucht unter der Telefonnummer 0 70 42 / 94 10 nach Zeugen, die Hinweise zu einer Unfallflucht geben können, die am Dienstag gegen 15 Uhr in der Horrheimer Straße in Hohenhaslach begangen