Pedelec-Fahrer erliegt seinen Verletzungen

Sachsenheim (p). Ein 91-jähriger Pedelec-Fahrer, der am Samstag auf der L 1141 zwischen Unterriexingen und Sachsenheim von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden ist, ist am Montag seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilt die Polizei mit. Wie berichtet, war der Senior gegen 10.45 Uhr kurz nach der Abzweigung nach Oberriexingen aus einem Feldweg auf die Fahrbahn gefahren. Dabei wurde er vom in Richtung Sachsenheim fahrenden VW Golf einer 38-jährige Frau erfasst und auf die Gegenfahrspur geschleudert.