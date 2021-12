Sachsenheim (p). Das Stadtmuseum Sachsenheim freut sich, am Sonntag (2. und 9. Januar) zu den üblichen Öffnungszeiten (14 bis 17 Uhr) seine Besucher in der Dauerausstellung sowie der Sonderausstellung zur Schlossgeschichte mit zahlreichen Mitmachaktionen und zwei Rätselparcours für Jung und Alt begrüßen zu dürfen. Am Sonntag (26. Dezember) sowie an den beiden Dienstagen (28. Dezember und 4. Januar) bleibt das Haus jedoch geschlossen.