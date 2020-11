Notunterkunft für 30 Menschen entsteht

Sachsenheim (mh). Derzeit entsteht in der Kleinsachsenheimer Straße in Großsachsenheim eine weitere Notunterkunft für Obdachlose und Geflüchtete in der sogenannten Anschlussunterbringung. Die Bodenplatte ist bereits fertig, bald gehen die Bauarbeiten weiter.

30 Personen, hauptsächlich Obdachlose und Geflüchtete, sollen dort