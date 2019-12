Am Sonntag (8. Dezember) geben Besser-Acoustique ein Benefizkonzert in der Vaihinger Stadtkirche. Einlass ab 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Karten gibt es noch an der Abendkasse. Das Konzert im Rahmen der VKZ-Weihnachtsaktion ist zugunsten des Nothilfefonds der Diakonischen Bezirksstelle. Foto: p