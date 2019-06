Trotz Temperaturen von über 35 Grad Celsius war die Sonnenburghalle in Ochsenbach am Dienstagabend voll besetzt. Die Bürgerinfoveranstaltung zur Verbesserung der Fußgänger- und Parksituation in der Güglinger Straße und Dorfstraße zog zahlreiche Anwohner der besagten Straßen an.

Ochsenbach (ist)