Neuer Standort für das Feuerwehrgerätehaus

Drucken Sersheim (mig). Das Bürgerhaus in Sersheim soll auch an die örtliche Nahwärmeversorgung angeschlossen werden, deren Trasse von der Hofäckerschule durch die Wilhelm-Hauff-Straße, die Jahnstraße und die Horrheimer Straße und weiter in die Sedanstraße verläuft und gerade ausgebaut... »