Neue Fachbereichsleiterin

Sachsenheim (p). Der Gemeinderat der Stadt Sachsenheim hat in seiner Sitzung am 28. Oktober Inga Mollerus einstimmig als Nachfolgerin des verstorbenen Stefan Trunzer zur Fachbereichsleiterin Verwaltung gewählt. Voraussichtlich im Januar wird die in Talheim lebende Diplom-Verwaltungswirtin (FH)