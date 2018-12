Nach dem Konzert kommt der Nikolaus

Sachsenheim (p). Traditionell stimmt der Musikverein Stadtkapelle Sachsenheim an Heiligabend (24. Dezember) in Groß- und Kleinsachsenheim auf die Bescherung ein. Treffpunkte sind um 16.30 Uhr vor dem ehemaligen Rathaus in Kleinsachsenheim und um 17.15 Uhr im Äußeren Schloßhof in Großsachsenheim. Bürgermeister Horst Fiedler spricht ein paar Worte und hat auch eine weihnachtliche Geschichte dabei. Im Anschluss kommt der Nikolaus und übergibt jedem Kind ein kleines Geschenk. Damit es den Zuhörern nicht kalt wird, schenkt die Stadtkapelle Glühwein aus.