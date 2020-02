Drucken Ludwigsburg (p). Beim Existenzgründungsnachmittag der IHK-Bezirkskammer Ludwigsburg erfahren die Teilnehmer am Dienstag (18. Februar) von 16.30 bis 19.30 Uhr im IHK-Gebäude, Kurfürstenstraße 4 in Ludwigsburg, was alles auf dem Weg in die Selbstständigkeit zu beachten ist. Experten... »