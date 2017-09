Muslime kennenlernen

Sachsenheim (p). Einen „Tag der offenen Moschee“ veranstaltet der türkisch-islamische Kultur- und Sportverein aus Sachsenheim am Dienstag (3. Oktober). An diesem Tag steht die Mimar Sinan Moschee in der Steingrube 4 in Sachsenheim allen Besuchern offen. Der