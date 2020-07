Mit Promille unterwegs

Kleinsachsenheim (p). Vermutlich infolge von Alkoholeinwirkung ist ein 45-jähriger Autofahrer am Sonntagmorgen gegen 7.55 Uhr auf der Großsachsenheimer Straße in Richtung der Löchgauer Straße in Kleinsachsenheim von der Fahrbahn abgekommen und in eine Grünanlage gefahren