Drucken Kirchheim (p). Ein 87-jähriger Senior ist am Freitag gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Max-Eyth-Straße in Kirchheim Opfer eines Trickdiebs geworden. Der 87-Jährige hatte sich zuvor an einem Imbissstand mit Essen versorgt und... »