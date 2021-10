Ochsenbach (p). In der Güglinger Straße in Ochsenbach hat sich am Montag zwischen Mitternacht und 10 Uhr morgens eine Unfallflucht ereignet. Ein unbekannter Fahrer streifte einen am Fahrbahnrand stehenden Mercedes und entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte einen Lastwagen lenkte. Schaden: ungefähr 2000 Euro. Das Polizeirevier Vaihingen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0 70 42 / 94 10 zu melden.