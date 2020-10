Landesjugendamt entlastet die Betreuungskräfte

Traditionell begrüßen die Mitglieder des Musikvereins Kleinglattbach den Mai mit Ständchen an verschiedenen Stellen im ganzen Ort. Wegen Corona musste dies heuer entfallen – und wurde nun am Tag der Deutschen Einheit nachgeholt. Rund 40 Musiker waren in zwei Gruppen unterwegs und spielten zur Freude der Bevölkerung ihre Stücke. Die Frühlingslieder wurden dabei freilich durch andere ersetzt. Foto: Banholzer