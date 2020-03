Drucken Die Ortschaftsräte in Spielberg, Ochsenbach, Häfnerhaslach und die Bezirksbeiräte von Kleinsachsenheim hatten vergangene Woche in ihrer gemeinsamen Sitzung so einige Projekte auf ihrer Wunschliste, von denen aber längst nicht alle auch tatsächlich zeitnah umgesetzt werden können. Ochsenbach.... »