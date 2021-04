Jugendliche wünschen sich eine Pumptrack

Von Michaela Glemser

Sachsenheim. „Selten habe ich mich auf eine Gremiumssitzung so gefreut wie auf die konstituierende Sitzung unseres Jugendbeirats in Sachsenheim. Ich danke unserem kommunalen Jugendreferenten, Nico Blum, für den langen Atem bei diesem Vorhaben in all den Jahren. Im Jahr 2021