Drucken Hohenhaslach (p). Erstmals lädt das Panoramaweingut von Reinhard und Christine Baumgärtner in Hohenhaslach am kommenden Freitag und Samstag bei seiner Frühjahrsmesse zu einer vinologisch-kulinarischen Entdeckungsreise ein. Am 20. April von 14 bis 21 Uhr und am 21.... »