Hochprozentiges aus alten Weckle

Sachsenheim (mh). Was machen eigentlich die Bäcker mit den Retouren, also den Backwaren, die nicht verkauft werden und zurückgehen? Ein in der Branche allgegenwärtiges Thema. Der Sachsenheimer Bäckermeister Frank Clement hat eine originelle Idee aufgegriffen, um auch auf dieser Ebene

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen