KleinSachsenheim (p). Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag zwischen 10 und 17.30 Uhr in der Großsachsenheimer Straße in Kleinsachsenheim sein Unwesen getrieben. Der Unbekannte schlug die Heckscheibe eines Nissan ein, der auf einem Stellplatz im Bereich eines Wohnhauses abgestellt war. Hierdurch richtete er einen Schaden von etwa 500 Euro an. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen unter Telefon0 70 42 / 94 10 entgegen.