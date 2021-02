Geparktes Auto beschädigt

Sachsenheim (p). In der Breuningerstraße in Sachsenheim ist zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, ein am Fahrbahnrand abgestellter Alfa-Romeo Mito beschädigt worden. Der Schaden in Form von Kratzern und Dellen auf der rechten Fahrzeugseite